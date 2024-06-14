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《新品未使用》ARABIA アラビア　ムーミンシリーズ プレートムーミンダンス
商品番号 K11595199772
商品名

《新品未使用》ARABIA アラビア　ムーミンシリーズ プレートムーミンダンス
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎ARABIAムーミンシリーズのプレート「ムーミンダンス」⭐︎1990年から続くこのシリーズは、ムーミンの生みの親であるトーベ・ヤンソンの原画を元に、トーベ・スロッテがデザインを手掛けています。こちらは2010-2013年まで生産され、廃盤となっています。⭐︎このデザインはマグはなく、プレートのみで生産されました。※自宅で長期保存の為状態につきましては、写真をよくご確認ください。種類···皿・プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/forthcoming720592.html
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