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浅黄交趾 盃 翠嵐
商品番号 R73591201361
商品名

浅黄交趾 盃 翠嵐
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...酒器浅黄交趾の美しい盃です。新品ではありませんが、お好きな方にいかがでしょうか？大きさ口径10.7cm×高さ2.3cmくらいです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/injure847667.html
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