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京都 高台寺窯　楽茶碗　鶴の柄
商品番号 D15745725019
商品名

京都 高台寺窯　楽茶碗　鶴の柄
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶碗のみです。30年以上前のものですが使っていなかったためイタミは見受けられません。とてもきれいです。樂焼
http://narcologia.ru/goods/Addict16918.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric912545.html
http://narcologia.ru/goods/recommended513590.html
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