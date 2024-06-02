スターモリオン　6スター　スフィア　天然石　49.4mm No.59

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目に留めて頂き有難う御座います.ˬ.)\"・*:..。o♬.・*’’*・.・*:.。.☆・*:..。o♬.・*商品名【スターモリオン】商品Ｎｏ．59サイズ⇒49.4mm・*:..。o♬.・*’’*・.・*:.。.☆・*:..。o♬.・*’とても貴重なスターありモリオンです。魔除けとしてとても効果のある石です。台座は付きません。おまとめご希望の方はコメント欄におまとめしたい商品の番号をお知らせください՞・֊・՞天然石特有のクラック、小傷、凹凸などご理解のある方のみご購入ください。稀に傷があったと言って来られる方がいらっしゃいますが、天然石にご理解の無い方はご遠慮頂きたいです(՞•̥㉦•̥՞)プチプチに梱包しまして、ゆうプラスまたは宅急便コンパクトのBOX、ポストに入ればゆうパケットポスト発送です。天然石、パワーストーン沢山出品いたしますので是非お気に入りの子を見つけてください✨素敵なご縁がありますように✩⋆*¨̮⋆。˚