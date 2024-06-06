新品 スターバックス ロゴマグ ロゴマグブラック スタバ マグカップ マグ

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商品詳細
新品未使用スターバックスロゴマグブラックロゴマグトール2個セット↓公式サイトより抜粋↓ ◎ロゴマグブラック スターバックス店内で使用しているマグカップと同じデザインのブラックバージョンです。シンプルかつシックなデザインで長くご使用いただけます。 実容量355ml(幅×奥行き×高さ)13.1×9.6×9.0cm◎ロゴマグサイレンロゴが彫りこまれたマグスターバックスのロゴが白いボディにシンプルにあしらわれた、店内と同じマグカップです。ハンドル上部には、サイズを示すTallの「T」の文字が刻まれています。どなたにも好まれるデザインなので、プレゼントにもおすすめです。サイズ(幅×奥行き×高さ)13.0×9.3×8.9cm実容量355ml↓検索用↓マグマグカップスタバブラックトールトールサイズロゴペア
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