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新品 スターバックス ロゴマグ ロゴマグブラック スタバ マグカップ マグ
商品番号 L67058483265
商品名

新品 スターバックス ロゴマグ ロゴマグブラック スタバ マグカップ マグ
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用スターバックスロゴマグブラックロゴマグトール2個セット↓公式サイトより抜粋↓　　　◎ロゴマグブラック　スターバックス店内で使用しているマグカップと同じデザインのブラックバージョンです。シンプルかつシックなデザインで長くご使用いただけます。　実容量355ml(幅×奥行き×高さ)13.1×9.6×9.0cm◎ロゴマグサイレンロゴが彫りこまれたマグスターバックスのロゴが白いボディにシンプルにあしらわれた、店内と同じマグカップです。ハンドル上部には、サイズを示すTallの「T」の文字が刻まれています。どなたにも好まれるデザインなので、プレゼントにもおすすめです。サイズ(幅×奥行き×高さ)13.0×9.3×8.9cm実容量355ml↓検索用↓マグマグカップスタバブラックトールトールサイズロゴペア
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