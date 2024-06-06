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ジョージジェンセン GEORG JENSEN クリスマス ツリー オーナメント
商品番号 Y57428162494
商品名

ジョージジェンセン GEORG JENSEN クリスマス ツリー オーナメント
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 4,343 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます。●内容GEORGJENSENジョージジェンセンクリスマスツリーオーナメントチャーム長さ:約20cm飾り:約4.5×3cmGEORGJENSENDENMARKGOLDPLATED●状態大きく目立つ傷などはないと思いますが素人保管個人感覚です。一般的な中古品です。極端な美品を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。問題がなければ即購入可能、コメント不要。値下げ、取り置きには対応していません。素人保管、傷や汚れの感覚は個人差があること、初期不良や経年劣化がある場合もあることご了承の上でご購入ください。サイズ感は大体のものとなるため誤差がございます。梱包、発送方法はお値段変わる場合がありますが内容により変更可能です。宜しくお願い致します。#あめ出品#あめ出品_アクセサリー
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