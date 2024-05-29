bodum パヴィーナ　250ml 6個セット

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商品詳細
ボダム パヴィーナ BodumPAVINAダブルウォールグラス 6個セット 容量 250mlコストコで購入しましたが使用機会がないため出品します。※箱に入ったまま自宅保管していました。※外箱にプチプチを巻いて発送します。#ボダム#パヴィーナ#コストコ#グラス
http://narcologia.ru/goods/Stanford923273.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome505643.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly553084.html
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BODUM ボダム グラス コップ タンブラー PAVINA パヴィーナ ダブルウォールグラス 250ml 2個セット 保温保冷性 二重構造 電子レンジ可オーブン可 食洗器可 【正規品】 4558-10J
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ボダム PAVINAダブルウォールグラス250ml（2個セット）
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名入れ ボダム パヴィーナ ダブルウォールグラス セット 2個 0.25L ...
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