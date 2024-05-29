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bodum パヴィーナ　250ml 6個セット
商品番号 G40933395100
商品名

bodum パヴィーナ　250ml 6個セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボダム　パヴィーナ　BodumPAVINAダブルウォールグラス　6個セット　容量　250mlコストコで購入しましたが使用機会がないため出品します。※箱に入ったまま自宅保管していました。※外箱にプチプチを巻いて発送します。#ボダム#パヴィーナ#コストコ#グラス
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