値下げ済　管理ケ　有田焼　林九郎窯　古典柄　小鉢(小付け) 5客

有田焼 林九郎窯 古典柄 小鉢(小付け)5客◎小鉢より一回り小さな鉢です。サイズ直径 約5.6㎝角(4角は隅切り仕様)高さ 約5.9㎝縁取りに金彩あり。窯印 林九郎(7番目写真参照)未使用での保管品で綺麗な状態だと思います。(元箱無し)◎検品すると絵付けの無い箇所がありますが元からの物ですのでご理解下さる方にお願い致します。(最後の写真参照)



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