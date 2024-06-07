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星の王子さま　ボーンチャイナ　砂の上の王子さま　No.202　置物　陶器　廃盤
商品番号 M79460532804
商品名

星の王子さま　ボーンチャイナ　砂の上の王子さま　No.202　置物　陶器　廃盤
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,977 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。(.•᎑•.)即購入、コメント無しで購入大歓迎です。よろしくお願い致します。【商品】星の王子さま　ボーンチャイナ　No.202　砂の上の王子さま廃盤で入りづらいお品です。お探しの方はぜひご検討ください。【状態】飾っていた時期がありますが、目立つ傷や汚れなど無く綺麗な状態かと思います。箱やしおりには小さなシミが少しあります。画像にてご不明な点は、遠慮なくコメントください。【発送について】丁寧に梱包し、匿名配送メルカリ便(補償あり)で発送いたします。他の出品商品はこちら　#miyuk食器種類...フィギュリン素材...陶器・磁器
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星の王子さま　ボーンチャイナ　砂の上の王子さま　No.202　置物　陶器　廃盤
星の王子さま ボーンチャイナ 砂の上の王子さま No.202 置物 陶器 廃盤-

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