スワロフスキー 置物　クリスベア 2013年限定　フィギュア　クマ

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商品詳細
スワロフスキークリスベア『KrisBear-20thAnniversary2013年限定品』1143456です。クリスベアの発売20周年を祝う2013年度限定品です。デザイナー：KeikoAraiサイズ：3.4x3.9cmスワロフスキー社純正ボックスが付属しています。箱で保管しておりました。本体 箱共に非常に綺麗です。プレゼントに最適です♪プレゼントの場合、専用袋お付けします。購入後コメント欄より袋必要とお伝え下さい。
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