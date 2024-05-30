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リリーパットレーン　喫茶店 ヴィンテージ　英国製ミニチュアハウス
商品番号 K19649742550
商品名

リリーパットレーン　喫茶店 ヴィンテージ　英国製ミニチュアハウス
ブランド名 リリパット
特別価格 税込 11,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茅葺き(かやぶき)屋根の綺麗に切り揃えられた軒天(のきてん)と表情豊かな棟(むね)が特徴。庇(ひさし)の微妙なゆがみがリアル。茅葺き屋根の中心からレンガの煙突が高く出ている。お店の白い扉が開いている。店内に白いエプロンとカチューシャで立ち働くウェイトレスの姿が見える。テラスのテーブル席にはイングリッシュティーを待つ2人のマダム￼。帽子とドレス姿。店の入り口を飾る花やお店の立て看板もある。イングリッシュ　tearoomsコレクション　ハンドメイド　イン　イングランド1995横11×奥行き11×高さ11#リリパットレーン#ミニチュアハウス#ヴィンテージ￼#扉#ウェイトレス#マダム#ディテール#ハンドメイド#アンティーク#イギリス
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