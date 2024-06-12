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商品詳細
メルカリでの取引実績をもとに価格設定しております。多少の値段交渉は可能です。コカコーラの丸看板になります。鉄製。一部、塗装の剥がれ、サビありますが、全体的にはツヤもあり、綺麗です。むしろ、ビンテージ感があっていい雰囲気です。家や店舗などのインテリアに是非。アメリカ、アメリカン、看板。直径50センチ程度あります。
http://narcologia.ru/goods/financier84860.html
http://narcologia.ru/goods/unusable961574.html
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