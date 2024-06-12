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コカコーラ　丸看板
商品番号 I25378036646
商品名

コカコーラ　丸看板
ブランド名 コカコーラナショナルビバレッジ
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリでの取引実績をもとに価格設定しております。多少の値段交渉は可能です。コカコーラの丸看板になります。鉄製。一部、塗装の剥がれ、サビありますが、全体的にはツヤもあり、綺麗です。むしろ、ビンテージ感があっていい雰囲気です。家や店舗などのインテリアに是非。アメリカ、アメリカン、看板。直径50センチ程度あります。
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