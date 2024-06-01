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ミニアイロン　ディスプレイ用　海外アンティーク　NYフリーマーケットにて購入
商品番号 B73420641326
商品名

ミニアイロン　ディスプレイ用　海外アンティーク　NYフリーマーケットにて購入
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニアイロンディスプレイ用海外アンティーク昔、NYのフリーマーケットで一目惚れして購入したものです。＊写真と現物の色の差はご了承ください。コードがボロボロなのと海外で購入したものなので、危険なので電源をいれたことは無いです。実用性はないですが、ディスプレイとして楽しんで頂ければと思います。サイズ本体・約14c×7.5c×9c＊素人採寸のため、誤差はご了承ください。昔のものなので、キズ・剥がれ・汚れなどあります。アンティーク・中古品にご理解のうえご検討願います。＊梱包サイズによって発送方法の変更あります。（匿名発送の中での変更です。）
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