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- 【高品質】ヒマラヤ水晶 ガーデンクォーツ 原石 大型 結晶 k661
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商品詳細
✨✨ヒマラヤ水晶ガーデンクォーツ原石大型結晶✨✨ヒマラヤ水晶ガーデンクォーツの大きな原石です。水晶の透明度はかなり高く、付着物も含めて、原石の魅力たっぷりの原石です。大きさも大きく、存在感たっぷりです。サイズ:6.2cm×6.3cm長さ13cmーー卸販売、大量買付、OEM開発など、ビジネス相談にも対応しております、お気軽にお問い合わせください。#天然石#パワーストーン#道神堂k660
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