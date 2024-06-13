

うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産



うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産 うちわ/団扇 蘇州刺繍 両面刺繡 伝統工芸/無形文化遺産

蘇州刺繍（そしゅうししゅう）の団扇です。両面の柄同じです化粧箱と紙袋付き蘇州刺繍（そしゅうししゅう）の精巧な技術は、今でも世界の最高峰として評価されています。糸の細さは髪の毛の三分の一程度で、一本一本を手で刺繍されています。一つの刺繍画を完成させるのに数日から数週間かかるそうです。蘇州刺繡は、江蘇省蘇州を中心とした刺繡製品の総称です。蘇州刺繡は2000年以上の歴史があります。三国時代（西暦220年から280年）には、蘇州刺繡の製造に関する記録がありました。それ以来、明王朝（1368-1644）までの継続的な発展と改善の後、蘇州の刺繡は蘇州地域で一般的な大量の副産物となり、「家庭での養蚕と家庭での刺繡」の状況を形成しました。清王朝（1644-1911AD）には、蘇州の刺繡は「上品でエレガント、そして清潔」で有名でした。当時、蘇州は「刺繡の街」としても知られていました。清代中期から後期にかけて、蘇州刺繡は刺繡技術をさらに発展させ、絶妙な「両面刺繡」が登場しました。蘇州だけでも65もの刺繡専門企業がありました。#刺繍#蘇州刺繍#うちわ#お土産#インテリア#中国#芸術#アート