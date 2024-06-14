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90s LAKERS レイカーズ　NEWERA ニューエラ　USA製　キャップ
商品番号 R24633672258
商品名

90s LAKERS レイカーズ　NEWERA ニューエラ　USA製　キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90s90年代の　NEWERAの　NBAチーム　LosAngelesLAKERSの　USA製　の　vintageキャップです。　こちらは、出品者がLAに行った際に、日本では全く見られない希少なキャップであったため、円安でしたが、古着屋で購入しました。　しかし、サイズが合わなかったため、自宅にて保管していました。そのため、出品者が着用した回数は、1〜2回の試着のみとなっております。状態はとても良いかと思われます。　古着屋で購入した商品で、年代物となっているため、神経質な方はご遠慮ください。そちらに理解のある方にとっては、とても良い商品だと思います。サイズ/71/2(59.6cm)素材/ウール100%USA製　madeinusa状態/7/10※vintageということをご考慮ください。※カラー、デザイン、状態、その他含め全て画像にてご確認ください。
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http://narcologia.ru/goods/unusable317574.html
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