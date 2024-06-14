90s LAKERS レイカーズ　NEWERA ニューエラ　USA製　キャップ

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商品詳細
90s90年代の NEWERAの NBAチーム LosAngelesLAKERSの USA製 の vintageキャップです。 こちらは、出品者がLAに行った際に、日本では全く見られない希少なキャップであったため、円安でしたが、古着屋で購入しました。 しかし、サイズが合わなかったため、自宅にて保管していました。そのため、出品者が着用した回数は、1〜2回の試着のみとなっております。状態はとても良いかと思われます。 古着屋で購入した商品で、年代物となっているため、神経質な方はご遠慮ください。そちらに理解のある方にとっては、とても良い商品だと思います。サイズ/71/2(59.6cm)素材/ウール100%USA製 madeinusa状態/7/10※vintageということをご考慮ください。※カラー、デザイン、状態、その他含め全て画像にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/marshal306780.html
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