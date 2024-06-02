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マルタンマルジェラ　　リングベルトメンズ
商品番号 Y64803662988
商品名

マルタンマルジェラ　　リングベルトメンズ
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 4,920 円
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商品詳細

チェスナット色のレザーベルトバックルのリング部分はシルバー色ベルト幅は３.８センチ長さは訳１１５センチあまり使用度は無く美品ですがシボがあるレザーで風合いがあります。ベルト本体のみでその他の付属品はありませんノークレーム、ノーリターンでお願いします。素材···本革
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