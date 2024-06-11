【匿名配送】AMBUSH　アンブッシュ　レザーキャップ　Free　帽子

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AMBUSHのレザーキャップです。ストリート系ファッション好き、STUSSY好きの方にもお勧めです。。レザーのブラックの色が、ややグリーンがかった色になっています。革傷があります。（写真5枚目）その他、大きな傷はありません。サイズ：Free素材...本革カラー...ブラック形...ベースボール