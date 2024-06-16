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Freitag F58 MIRANDA(ミランダ) 財布　オールブラック
商品番号 O78009873892
商品名

Freitag F58 MIRANDA(ミランダ) 財布　オールブラック
ブランド名 フライターグ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Freitagフライターグの財布F58MIRANDA(ミランダ)人気のオールブラックです。外側の白い線状の模様は元々のタープ素材内側はマットなシルバー目立った傷などはありませんが、内側の白地に経年による変色は若干見られます。カードも多数収納でき、何よりコインが見やすく取りやすいので、大変使いやすいです。クリーニング済です。＊喫煙なし　＊ペットなし
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