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マッキントッシュロンドン stephen walters ストールマフラータグ付
商品番号 X98444738162
商品名

マッキントッシュロンドン stephen walters ストールマフラータグ付
ブランド名 マッキントッシュロンドン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マッキントッシュロンドンstephenwalters別注品シルク100％ストールマフラー　新品タグ付マッキントッシュロンドンのstephenwalters別注ストールです●新品タグ付のイギリス製素材です●素材はシルク100％です●stephenwaltersによるマッキントッシュの別注品です素材：　シルク100％色：　紺　ネイビーブルーサイズ：130x23cm定価：2.9万円＊新品タグ付マッキントッシュロンドンmackintoshlondonによる英国ブランドのstephenwaltersステファンウォルターズによる別注品です。英国シルクの高級感のあるストール/マフラーです。折り畳んでの発送になります。素材...シルク
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