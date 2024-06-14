値下げ マルタンマルジェラ ウォレット 財布 11 イタリア 初期

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ご覧頂きありがとうございます。\u003c出品に対して\u003e購入においてはどんなにコメント覧で取引中であっても「専用」になっていなければ購入した方と取引致しますので取引検討の方はご理解ください。お値段は購入していただけるのあれば値下げも受けますがスムーズに購入して頂けなければ値段は戻しますのでご了承ください。新品の商品以外は使用しておりますので神経質な方はご遠慮ください。//発送手段//原則として衣類やキャップ、精密機械であっても3cm以内の物はネコポスでお送りします。幅がある物はコンパクトBOXもしくはゆうパケットプラスで発送します。大きい物はヤマト便になります。承知の上でご購入お願いします。\u003c商品説明\u003e恵比寿で購入。アコーディオンタイプなのでカードや小銭お財布も折れば入れることが出来ます。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革MADEINITALYVERAPELLE