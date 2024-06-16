BIGBANG G-DRAGON着用デザイン ソウルオリンピック 五輪旗キャップ ...

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ソウルオリンピックのキャップでBIGBANGの G-DRAGONが着用していたモデルです。数回着用しましたが、目立った汚れや傷などなく状態は良いと思います。即購入OK即日発送致します。値下げ交渉可BIGBANGビッグバンG-DRAGONG-Dragonジードラゴンジヨン PEACEMINUSONEpeaceminusoneピースマイナスワンYG