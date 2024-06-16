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BIGBANG G-DRAGON着用デザイン ソウルオリンピック 五輪旗キャップ
商品番号 D88020127094
商品名

BIGBANG G-DRAGON着用デザイン ソウルオリンピック 五輪旗キャップ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソウルオリンピックのキャップでBIGBANGの　G-DRAGONが着用していたモデルです。数回着用しましたが、目立った汚れや傷などなく状態は良いと思います。即購入OK即日発送致します。値下げ交渉可BIGBANGビッグバンG-DRAGONG-Dragonジードラゴンジヨン　PEACEMINUSONEpeaceminusoneピースマイナスワンYG
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