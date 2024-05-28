ナイキ SB アリウープ スケートボードシューズローカット 白 靴 15TS20 ...

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商品詳細
ナイキSBアリウープスケートボードシューズ持続する抜群の機能性。ナイキSBアリウープは、ローカットのシルエットで快適な履き心地が持続。柔らかいスエードと快適なフォームが、日が暮れた後も足を包み込み、サポートします。特長耐久性と通気性に優れたスエードとテキスタイル。フォームソックライナーで踏み出すたびに衝撃を吸収。ラバーアウトソールが抜群のトラクションを発揮。膨らみのあるシュータンが足の甲にフィットし、抜群の履き心地。
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