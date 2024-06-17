クロムハーツ　ロングウォレット

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商品詳細
クロムハーツロングウォレットクロムハーツ神戸大丸店にて購入付属品完品（写真以外のものはなし）購入レシートシルバークロス箱、袋2022年7月購入定価税込261,800円若干の使用感がありますが、美品です。店頭でもなかなか見ることが少ないと思います。その他質問がありましたらよろしくお願い致します。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/manufacture686341.html
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