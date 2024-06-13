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残1個 COACH つば革 シグネチャー ジャガード フラット キャップ 黒
商品番号 L39766871669
商品名

残1個 COACH つば革 シグネチャー ジャガード フラット キャップ 黒
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチつば革シグネチャージャガードフラットブリムキャップ黒COACHSignatureJacquardFLATBRIMCAP#壱の型新品はこちらアメリカ正規店購入の商品です。※正規店購入の証明のギフトレシートを同封します。【状態】新品未使用品【付属品】COACHショッパーギフトレシート【詳細】・本体：57%コットン、43%ポリエステル・つば(表面)：牛革・つば(裏面)：100%コットン・裏地：100%コットン・レザートリミング：牛革・アジャスタブル開閉・コットンとリサイクルされたポリエステルのブレンドから作られた環境に配慮したシグネチャージャカード素材で作られています。・サイズM/L：高さ13cm、頭周り49～56cm、つばの長さ6.5cm【カラー】黒ブラックBLACKカラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン2662
http://narcologia.ru/goods/peroration848015.html
http://narcologia.ru/goods/reboot944836.html
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