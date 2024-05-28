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PHATRNK MARIA LOGO
商品番号 H66529402644
商品名

PHATRNK MARIA LOGO
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 5,217 円
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商品詳細

phatrnkMARIABACKLOGOTEEファットランクマリアバックロゴTカラー　　黒BLACKサイズ　　XL素材　　　COTTON100%新品未使用ですが自宅保管です、ご理解いただける方のみご検討ください。PHATRNKは、大阪アメリカ村に店舗を構えるストリート系ファッションブランド。人気モデルやアスリート、多くの芸能人などからも愛用されています！【CYBERJAPANDANCERS】のプロモーションにより、更に人気が高まり現在は品薄状態が続いています。《検索用》RIZINライジン萩原京平アメ村ヒップホップHIPHOPストリートスケーターサイバージャパンダンサーズカジュアル完売即完後藤祐樹ストリートスナップくすお九州男
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