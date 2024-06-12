♡自己紹介欄の一読をお願い致します♡THEEHYSTERICXXXTHEROLLINGSTONESTシャツ新品、紙タグ付き14000円+税日本製Sサイズ綿100%黒×ミックジャガーの転写プリント、バックの英文字はベージュ全体的に伸縮性あり素人採寸になりますが平置きで、着丈 約65cm身幅 約44cm肩幅 約38.5cm袖丈 約20.5cmユニセックスで着用して頂けます、エジプトのGIZA45コットンが使用されており手触り良いTシャツです。折り畳んで発送します、畳み皺はご了承下さい。自宅保管の期間がございます、完璧な商品や細かい点まで気にされる方はお控え下さい。#THEEHYSTERICXXX#ジィヒステリックトリプルエックス#THEROLLINGSTONES#ローリングストーンズ#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#新品#Tシャツ#Sサイズ#ミックジャガー#転写プリント#GIZA45#日本製#オゾンコミュニティ 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S | フリマアプリ ラクマ



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



THEE HYSTERIC XXX ジィヒステリックグラマー STONES-



ローリングストーンズフォトTシャツ/S/コットン/BLK/06171CT03



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー 06171CT03 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ フォトプリント 半袖 Tシャツ ブラック系 S【中古】



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー 06213CL03 THEE HYSTERIC XXX THE ROLLING STONES STEEL WHEELS 1989 トリプルエックス ローリング ストーンズ Tシャツ ブラック系 S【極上美品】【中古】



新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S



ローリングストーンズフォトTシャツ/S/コットン/BLK/06171CT03



HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー 20AW 06203CL03 Thee Hysteric ...



THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 大好き 8160円 www ...