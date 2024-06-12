新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S

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商品詳細
♡自己紹介欄の一読をお願い致します♡THEEHYSTERICXXXTHEROLLINGSTONESTシャツ新品、紙タグ付き14000円+税日本製Sサイズ綿100%黒×ミックジャガーの転写プリント、バックの英文字はベージュ全体的に伸縮性あり素人採寸になりますが平置きで、着丈 約65cm身幅 約44cm肩幅 約38.5cm袖丈 約20.5cmユニセックスで着用して頂けます、エジプトのGIZA45コットンが使用されており手触り良いTシャツです。折り畳んで発送します、畳み皺はご了承下さい。自宅保管の期間がございます、完璧な商品や細かい点まで気にされる方はお控え下さい。#THEEHYSTERICXXX#ジィヒステリックトリプルエックス#THEROLLINGSTONES#ローリングストーンズ#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#新品#Tシャツ#Sサイズ#ミックジャガー#転写プリント#GIZA45#日本製#オゾンコミュニティ 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/manufacture780241.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome271643.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant77382.html
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