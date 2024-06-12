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新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S
商品番号 D78044442477
商品名

新品 THEE HYSTERIC XXX ローリングストーンズ Tシャツ 黒 S
ブランド名 ジィヒステリックトリプルエックス
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡自己紹介欄の一読をお願い致します♡THEEHYSTERICXXXTHEROLLINGSTONESTシャツ新品、紙タグ付き14000円+税日本製Sサイズ綿100%黒×ミックジャガーの転写プリント、バックの英文字はベージュ全体的に伸縮性あり素人採寸になりますが平置きで、着丈　約65cm身幅　約44cm肩幅　約38.5cm袖丈　約20.5cmユニセックスで着用して頂けます、エジプトのGIZA45コットンが使用されており手触り良いTシャツです。折り畳んで発送します、畳み皺はご了承下さい。自宅保管の期間がございます、完璧な商品や細かい点まで気にされる方はお控え下さい。#THEEHYSTERICXXX#ジィヒステリックトリプルエックス#THEROLLINGSTONES#ローリングストーンズ#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#新品#Tシャツ#Sサイズ#ミックジャガー#転写プリント#GIZA45#日本製#オゾンコミュニティ　柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/manufacture780241.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome271643.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant77382.html

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