エアマックス 97 品　ナイキ

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商品詳細
ブランド:NIKEナイキサイズ:27数年前に新品購入し、数回履きましたがこの後はずっと保管していました。靴にそんなに詳しくないため名前が間違っていたらすみません。画像を参考に購入してください。あくまで中古品ですので、ご理解いただける方のみ、返品クレーム等は無しでお願いします。あと、受け取り評価は迅速にしていただける方のみお願いします！私感ですが綺麗な方かと思います。ですが、人によって違うのであくまで参考で。箱はありません。あと、受け取り評価は迅速にしてください。
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