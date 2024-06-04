★【美品】★.★【LOUISVUITTN】★.★【オーガナイザー長財布】★

【購入先】：〘日本流通自主協会加盟店〙大阪府公安委員会第6221R03620号ブランド：made.In.France【Louisvuitton.ルイヴィトン】サイズ：Ｗ27.5cm✕H15cm✕D2cm仕様：・札入れ✕１.ファスナー付き小銭入れ✕１.フリーポケット✕２.カードポケット✕６.ペンホルダー✕１・カラー：【ブラウン】・素材：【本革】タイガオーガナイザー.アトール型番：M300658製造番号：MI0042商品ランク：BA：【状態】：ファスナープル.スライダーに剥げ擦れ.ストライプ下部本体両面に使用感がございます。小銭入れ.ポケット等には剥がれ破れ等無く全体的に比較的綺麗な状態ですが付属品：【本体.本品のみ】★画像の本体.小銭入れファスナープル【未使用に近い】を専門店で取替.高級ワックスかけメンテナンス後.画像のルイヴィトン保護袋で包み空箱に入れ梱包して商品発送致します。★出品商品ルイヴィトンルイヴィトンタイガトラベルケースルイヴィトンタイガ長財布ルイヴィトンタイガオーガナイザー長財布タイガオーガナイザータイガルイヴィトンカードケースルイヴィトンマルチカラージッピーウォレットルイヴィトンマルチカラー長財布ボッテガヴェネタボッテガヴェネタ長財布ボッテガヴェネタセカンドバッグボッテガヴェネタビジネスバッグボッテガヴェネタブリーフケースボッテガヴェネタオーガナイザー長財布ココマイスターココマイスター長財布ココマイスタービジネスバッグココマイスターブリーフケースダンヒルダンヒルオーガナイザー長財布ダンヒルブリーフケースダンヒルビジネスバッグHerzHerzビジネスバッグHerzブリーフケースカステルバジャックカステルバジャックビジネスバッグゼニアゼニアオーガナイザー長財布ゼニア長財布ゼニア小銭入れセラピアンセラピアン長財布セラピアンオーガナイザー長財布セラピアンショルダーバッグペッレモルビダペッレモルビダクラッチバッグワイルドパイソンレザーワイルドパイソン長財布ワイルドパイソンビジネスバッグオーストリッチレザーチマブエチマブエオーガナイザー長財布グラマスグラマスオーガナイザー長財布バーバリセカンドバッグ栃木レザーラウンド長財布