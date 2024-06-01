★新品未開封★Kith/キス /47/キャップ/帽子/スナップバック/マンデー

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商品詳細
□Kith/キス□Kithfor'47Kith\u0026KinHitchSnapback□Nocturnal□MONDAYPROGRAM/マンデープログラム□キャップ/スナップバック/帽子□新品未使用品□購入先:KITHUSオンラインご覧頂きありがとうございます(´∀｀)こちらはKithのマンデープログラムからKithfor'47Kith\u0026KinHitchSnapbackになります。スナップバック仕様になりますので、サイズ調節が可能です。KITHUSオンラインでは即完になりましたので、お探しの方も多いのではないでしょうか？購入はKITHTOKYOではなく、KITHUSオンラインになります。画像の通り、未開封のままお送り致します。海外ショップよりリーズナブルな価格設定をしておりますので、ぜひ、ご検討下さいませ。リーズナブル出品ですので、価格交渉はお受け致しません。スパイダーマンGellyte3ゲルライトアシックスASICSマンデープログラムニューエラNEWERA
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