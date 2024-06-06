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cf32. DOLCE\u0026GABBANA 牛革 ベルト
商品番号 I74077262735
商品名

cf32. DOLCE\u0026GABBANA 牛革 ベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 9,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ\u0026ガッバーナのメンズレザーベルトですビッグロゴのD\u0026Gのバックルが超カッコいいデザイン☆若干使用感はありますが状態は悪くないと思います❀全長107cm、ウエスト約84cm〜約95cmカラー...ブラウン素材...本革日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済み店舗にて購入他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや秋服、冬服も出品してますので是非ご覧下さい！
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