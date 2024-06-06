cf32. DOLCE\u0026GABBANA 牛革 ベルト

ドルチェ\u0026ガッバーナのメンズレザーベルトですビッグロゴのD\u0026Gのバックルが超カッコいいデザイン☆若干使用感はありますが状態は悪くないと思います❀全長107cm、ウエスト約84cm〜約95cmカラー...ブラウン素材...本革日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済み店舗にて購入他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや秋服、冬服も出品してますので是非ご覧下さい！



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