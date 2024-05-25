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商品詳細
クリエイティブリクリエーションスニーカー未使用ですが外箱は状態悪いです。本体は試し履き程度ですが経年による劣化等があります写真を参照してください。長期保管のスニーカーとご理解の上ご購入下さい。神経質な方はご遠慮ください。#CreativeRecreation#クリエイティブレクリエーション#スニーカー#ブラック#ハイカットスニーカー#VANS#バンズ#ナイキ#アディダス#NIKE#エアマックス#エアジョーダン#エアフォース#ダンクハイ#adidas
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