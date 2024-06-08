アンボアーズ　メッシュベルト　ブラウン

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商品詳細
AMBOISE（アンボアーズ） メッシュベルト（ブラウン）です。 サイズ：85全長：約100cm（バックル先からベルトの端まで）幅：約2cmそんなに使用しておらず、全体的にコンディション良好ですが、経年変化による使用感・保管時の折りジワがあります。●新品では無いこと、ご理解頂いた上でご購入をお願いいたします。●ビニール包装し梱包のうえ、発送いたします。#AMBOISE#ベルト#メッシュベルト#スエードベルト#ジャケット#チノパン#カーゴパンツ#ベイカーパンツ#メンズ#レディース#ユニセックス
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