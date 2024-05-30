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⭐️ 美品 プラダ サフィアーノ トライアングル ラウンドファスナー 長財布
商品番号 E46277382029
商品名

⭐️ 美品 プラダ サフィアーノ トライアングル ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 18,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗️送料無料❗️綺麗で状態の良いプラダの長財布です！プラダの代名詞、ゴールドトライアングルのシンプルかつオシャレなアイテムです(o^^o)オークネットブランドオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【購入先】オークネット【ブランド】プラダ【商品名】SAFFIANOTRIANGラウンドファスナー長財布【型番】1ML506【素材】レザー【カラー】NERO(ブラック)【付属品】本体●仕様●札入れ×3/小銭入れ×1/カードポケット×12/その他ポケット×3●サイズ●(約)縦11cm×横20cm×奥行き2.5cm●商品の状態●内側・目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。外側・目立たない程度の微かな小傷箇所あり。・その他、目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。・ファスナー開閉スムーズ。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-5730
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