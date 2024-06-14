stussy NEW ERA REAS コラボ old 7 5/8

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商品詳細
stussyNEWERAREASコラボold75/8中古ご覧頂きありがとうございます。ステューシー(STUSSY)NEWERAキャップサイズ：75/8(60,6cm)状態：中古（未使用に近い）キャラクターとWaybackThrowbackの刺繍されたキャップです。新品で購入して、自宅で長い間保管いました。コレクション整理のため出品します。即購入⭕️
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