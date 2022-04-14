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ワイルドスワンズ パーム リザード
商品番号 M59470302837
商品名

ワイルドスワンズ パーム リザード
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 15,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズパームトカゲ革の黒中古です。未使用品を購入後約6カ月使用。メンテはマイクロファイバーで乾拭きのみクリーム等は使用してません。趣味趣向の変化により手放します。使用感、内装の毛羽立ち、汚れ等の使用感ございます。画像をご覧になってご理解、ご検討宜しくお願い致します。返品等は受け付けておりません。慎重なご判断宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/secretarial712616.html
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