【STUSSY】hand-drawn-dot プリント　半袖シャツ　日本未発売

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stussyの半袖Tシャツです。新品で購入しましたがサイズ感が自分と合っていなかったので出品します。●サイズ：タグ表記sサイズ肩幅51cm身幅59cm着丈69cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：購入後一度開封したのみなので新品未使用です●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※交渉次第値下げも可