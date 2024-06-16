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【STUSSY】hand-drawn-dot プリント　半袖シャツ　日本未発売
商品番号 R32701313191
商品名

【STUSSY】hand-drawn-dot プリント　半袖シャツ　日本未発売
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

stussyの半袖Tシャツです。新品で購入しましたがサイズ感が自分と合っていなかったので出品します。●サイズ：タグ表記sサイズ肩幅51cm身幅59cm着丈69cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：購入後一度開封したのみなので新品未使用です●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※交渉次第値下げも可
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