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【激レア】●未使用品●非売品●ドンキーコング●Tシャツ●キングクルール●
商品番号 G22294396857
商品名

【激レア】●未使用品●非売品●ドンキーコング●Tシャツ●キングクルール●
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなりレアな当時の非売品です☆バンプレスト公式ドンキーコングのキングクルール柄マニアにはたまらない一品です！フリーサイズですがL相当かと思われます
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