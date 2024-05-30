ヴィンテージ70'sチャンピオンフットボールTシャツ

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商品詳細
【vintage】70’SチャンピオンナンバリングフットボールWINtシャツチャンピオンのバータグTシャツ・フットボールシャツ・ヴィンテージ物オリジナルチャンピオンバータグになります。サイズ希少なSMALL着丈65センチ身幅42センチあくまで平置きの素人寸法になりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。四枚目の写真に載せましたが、若干ですが肩に小さなピンホールがあります。タグが若干色落ちして赤くなってます。あくまで古着になりますので、ヴィンテージに理解いただける方でお願いします。オリジナルの年代を考えたら状態は良い方だと思われます。コメントから値段交渉受けたまります。他にも出品してますので、出品物をご覧になって下さいフォローも、宜しくお願いします。フォロー＆即決が条件ですが、購入希望金額をコメント頂ければ、出来る限りお値下げを頑張らせて頂きます。※ご希望の金額にお値下げ出来ない商品もございますが、宜しくお願い致します。
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