ポール・スミス イタリア製 シルク マルチカラー ストライプ ネクタイ

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【いいね歓迎、即購入OKです】他にもネクタイを出品しています→#RLネクタイPaulSmithのイタリア製ユーズドネクタイです。濃紺・オレンジ色・黄色・黄緑色を組み合わせたマルチカラーの一品です。明るくて派手な色が多く使われていますが、紺が全体を引き締めています。使用感はさほどありません。生地：シルク100％全長：約148cm大剣幅：9.7cm（幅広めです）※中古品につきネクタイのみでの出品です。箱は付属しません。※ゆうパケットで折りたたんでの発送です。イギリス英国ブランドMadeinITALYネイビーイエロー