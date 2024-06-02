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White House COX ダービーコレクション　長財布
商品番号 E71397456233
商品名

White House COX ダービーコレクション　長財布
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。ホワイトハウスコックスの長財布になります。ダービーコレクションのホースハイドレザーです。定価は五万弱だったと思います。あまり使用していませんでしたので綺麗な方かとおもいます。皮のメンテナンスは定期的に行なっておりました。角のダメージも少なくまだまだ使用できますので如何でしょうか？カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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