White House COX ダービーコレクション　長財布

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商品詳細
こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。ホワイトハウスコックスの長財布になります。ダービーコレクションのホースハイドレザーです。定価は五万弱だったと思います。あまり使用していませんでしたので綺麗な方かとおもいます。皮のメンテナンスは定期的に行なっておりました。角のダメージも少なくまだまだ使用できますので如何でしょうか？カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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