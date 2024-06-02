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【美品】メゾンキツネ　パレロワイヤル 5P キャップ　白　ユニセックス
商品番号 X50629661785
商品名

【美品】メゾンキツネ　パレロワイヤル 5P キャップ　白　ユニセックス
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・アイテム：MaisonKitsuneメゾンキツネ　パレロワイヤル5Pキャップ・色：白・定価：14300円・サイズ　高さ:10.5頭周り〜63.5つば:6.8※2023年秋冬コレクション※ペットなし、非喫煙です。※1度着用しただけですので、傷、汚れ使用感はないと思います。以下ブランドHPより------------------ユニセックスのコットンベースボールキャップ。5パネルキャップでフロントに「MaisonKitsuné,PalaisRoyal,ParisFrance」のロゴが施されています。-5パネルキャップ-ユニセックス-カーブしたツバに、調節可能なメタルバックルが付いています-メタルバックルには刻印入り-フロントに\"\"MaisonKitsuné,PalaisRoyal,ParisFrance\"\"のロゴ入りカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/moped598968.html
http://narcologia.ru/goods/stealth242276.html
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メゾン キツネ パレロワイヤル 5P キャップ | Maison Kitsuné

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