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70'S ARTEX snoopy football T-SHIRTS
商品番号 B41133967596
商品名

70'S ARTEX snoopy football T-SHIRTS
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70'SARTEXsnoopyfootballT-SHIRTSMADEINUSAタグの印字が消えて読み取り不可ですが、アルテックスボディで間違い無いと思います。スヌーピーの中でもかなり人気のフットボールシリーズ。プリントのバランスも良く。良いTシャツです。プリントの細かい部分もまだ読み取り可能な状態です。カラー　ブラウン素材　コットン50%アクリル50%着用感はありますが、特に目立ったダメージはありません。size　S肩幅42.5cm身幅45.5cm着丈64.5cm
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