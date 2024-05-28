70'S ARTEX snoopy football T-SHIRTS

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70'SARTEXsnoopyfootballT-SHIRTSMADEINUSAタグの印字が消えて読み取り不可ですが、アルテックスボディで間違い無いと思います。スヌーピーの中でもかなり人気のフットボールシリーズ。プリントのバランスも良く。良いTシャツです。プリントの細かい部分もまだ読み取り可能な状態です。カラー ブラウン素材 コットン50%アクリル50%着用感はありますが、特に目立ったダメージはありません。size S肩幅42.5cm身幅45.5cm着丈64.5cm