ブリーフィングゴルフ　モックネック　Tシャツ

最終値下げです！ブリーフィングゴルフのモックネックTシャツです。購入から5回程度着ましたが、着る機会が少ないので出品いたします。中古品をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。カラー···ホワイトサイズ···L袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···ハイネック購入時の金額¥15,400ブリーフィングBRIEFINGMENSTOURHIGHNECK



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