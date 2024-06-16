ルイ・ヴィトン モノグラムマカサー ウォレットチェーン付き三つ折り長財布

私でセカンドオーナーです。こちらで購入しました。前オーナー様が10年程前にルイ・ヴィトンナゴヤミッドランドスクエア店にて購入しました正規品です。＊シリアルナンバー有り(画像3)専用ボックスと袋に入れて発送させて頂きます。即購入OKです。



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