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SUZUKI スズキ 蘭 大正琴 楽器 和楽器 ケース付き
商品番号 G40408726982
商品名

SUZUKI スズキ 蘭 大正琴 楽器 和楽器 ケース付き
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキ蘭大正琴です。大手買取店で購入したものです。付属品：外箱ケース、鍵１、ピック１、電池（中古）状態傷、汚れ、音階ボタンのゆがみ、落書きなどがあります。簡易動作を確認済みです。管理番号：C230930b85550
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