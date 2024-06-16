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フェラガモベルト
商品番号 O65122875166
商品名

フェラガモベルト
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革フェラガモの100%正規品のベルトです。一回試着したきり使ってません。かなり状態は良好です。ウエストは90センチまでですが、切って調節する事が可能です。購入する方に喜んで頂きたいので、破格のお値段で販売します。
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