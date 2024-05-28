佐藤アツヒロ（内海光司含む）雑誌切り抜き、U\u0026Sクリアファイル付き

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※プロフィール欄ご覧くださいm(__)mグッズ種類···切り抜き佐藤アツヒロさん、U\u0026Sとしての内海光司さんと一緒の切り抜き、舞台関係の取材雑誌切り抜きお纏め売りになります。写真6、7枚目のように切り口が失敗した物も数枚含まれます。切り抜きは写真が全てではありません。U\u0026Sクリスマスイベントクリアファイル付きです。大きさが不揃いのため、（写真10枚目）大きい切り抜きを（なるべく折り目がつかないようにしていますが）緩く折る形で発送させて頂きます。素人が切り抜きした物になり、雑な部分がありますので御理解頂ける方のご購入をお待ちしております。#佐藤アツヒロ#内海光司