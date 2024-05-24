✨美品✨セリーヌ ウエスタンバックルレザーベルト

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↓↓↓↓私のブランド出品一覧です！↓↓↓↓#美品飾りshop↑↑↑↑財布、バッグ、アクセサリー等↑↑↑↑☆型番、商品名セリーヌ CELINEベルト☆サイズ 平置き 全長100㎝（EU85）端末から最後の穴まで約11.5センチ※多少の誤差はご容赦ください。付属品：箱、保存袋。鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。↓↓お目当ての商品があるかも？↓↓#美品飾りshop