極美品 L スプーンビルキャップ patagonia Y2K パタゴニア 青

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極美品PatagoniaSpoonbillCap様々なブランドにサンプリングされているPatagoniaのスプーンビル。2000年前後にのみ製造されており、現在は製造中止となっています。出回っているほとんどがキッズサイズやS、Mサイズと一般男性には小さいサイズですが、こちらは貴重なLサイズ。Patagoniaの人気は海外でも非常に強く、Lサイズは世界的に枯渇しているのでコンディションの良いものは滅多に出てきません。Lサイズは10点中1,2点あれば上出来というレベルです。こちらは中でも珍しいオーシャンブルーカラーのネックガード付き、そしてミントコンディションという素晴らしい個体。ネックガードは中に折り込んで隠すことも可能です。探しても見つかる物ではないかと。【仕様】サイズ:Lつばの長さ:ロング深さ:やや浅めブランド:Patagonia︎︎【状態】A使用感の少ないミントコンディション。S：未使用品デッドストックA：使用感が少なく状態良好B：少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがあるC：やや使用感があり部分的に汚れやダメージがあるD：全体的に使用感、ダメージがある※輸入品につき記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。重大な見落とし欠陥があった場合を除き返品・交換対応はいたしかねます。❗️必ずプロフィールご一読ください。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。#エンカウント_Patagonia#エンカウント_キャップ・ハット#エンカウント_allーーーーーーーPatagoniaパタゴニアなどのブランド、ム、キャップバケットハットバケハ帽子などのアイテム、80s90s古着vintageヴィンテージビンテージ刺繍スプーンビルロングビルダックビルspoonbilllongbillduckbillサマーシェードsummershadeオーバルロゴオーバルサマーシェイドなどのテイストが好きな方におすすめです。